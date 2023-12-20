Роботи з відновлення і пошуку тих, що вижили, ускладнюються морозами, які тримаються в зоні лиха.

У Китаї тривають пошуково-рятувальні роботи після потужного землетрусу, який стався в ніч на 19 грудня. За останніми даними, число загиблих в результаті стихії збільшилася до 131. Про це повідомляє Reuters.

В одній з постраждалих провінцій - Гансю - пошукові роботи вже завершилися. Рятувальникам вдалося знайти живими 78 осіб. Тепер основна увага місцевої влади змістилася на лікування поранених і переселення жителів, адже попереду зима.

Роботи з відновлення та пошуку тих, хто вижив, ускладнюються погодою. У вівторок ввечері температура в районі епіцентру землетрусу впала приблизно до -15°.

За даними місцевих ЗМІ, люди, які опинилися під завалами, вже при температурі -10° ризикують отримати гіпотермію. В таких умовах можливо прожити тільки від 5 до 10 годин.

Потужний землетрус у Китаї - що відомо

Землетрус силою 6,2 бала стався недалеко від кордону між провінціями Ганьсу і Цинхай в ніч на 19 грудня.

Внаслідок землетрусу пошкоджено дороги, лінії електропередачі та водопостачання, а також сільськогосподарські виробничі потужності. У постраждалих районах сталися зсуви і сіли.

Тисячі співробітників різних відомств вирушили в гірську зону лиха для пошуку вижили і їх розселення.

У Ганьсу зруйновано понад 207 000 будинків і обвалилося майже 15 000 будинків, в результаті чого постраждали понад 145 000 людей.

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