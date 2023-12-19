У регіоні, де ствся землетрус, тримається морозна погода, що ускладнює пошуково-рятувальні роботи.

В результаті землетрусу у китайських провінціях Ганьсу і Цинхай загинули 118 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 6,2 стався незадовго до півночі в ніч на 19 грудня. В результаті загинули щонайменше 118 людей і сотні отримали поранення.

Влада мобілізувала цілий ряд екстрених заходів, але рятувальні роботи можуть виявитися складними через мінусові температури.

За даними державних ЗМІ Китаю, двадцять людей зникли безвісти в результаті землетрусу.

В одній тільки провінції Ганьсу в результаті землетрусу, за останніми даними, загинули 105 осіб, а з 397 поранених 16 перебували в критичному стані.

У зону лиха направили понад 3000 рятувальників. Також в пошукових роботах беруть участь військові і поліція.

Оскільки зона лиха знаходиться у високогірному регіоні, рятувальні роботи спрямовані на запобігання вторинних катастроф.

За даними агентства, сьогодні вранці недалеко від місця, де стався землетрус, температура становила близько -14°С. Через морози погода стала найбільшою складністю в рятувальних операціях.

Землетруси в Китаї

Землетруси поширені в західних провінціях Китаю, таких як Ганьсу. Вони розташовані в тектонічно активній області.

Найбільш смертоносний землетрус у Китаї за останні десятиліття відбулося в 2008 році. Його сила склала 8,0 балів, а його жертвами стали майже 70000 чоловік.

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