В Японії стався землетрус магнітудою 7,1
Поштовхи відчувалися також і в Токіо. При цьому попередження про цунамі випущено не було.
На сході Японії стався землетрус магнітудою 7,1.
У Вірменії стався землетрус, в Єревані проблеми зі зв'язкомПро це повідомляє Японське метеорологічне агентство. Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма на глибині 60 км.
Поштовхи відчувалися в Токіо. При цьому попередження про цунамі випущено не було. Інформації про несправності на ядерному об'єкті Токаймура не надходило, повідомляє Reuters.
Землетрус стався за кілька тижнів до 10-річної річниці землетрусу 11 березня 2011 року, який спустошив північний схід Японії і викликав потужне цунамі, що призвело до найважчої ядерної кризи в світі за чверть століття.
Землетруси часто відбуваються в Японії, одному з найбільш сейсмічно активних районів світу. На Японію припадає близько 20% всіх землетрусів у світі магнітудою 6 і більше, повідомляє kommersant.
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