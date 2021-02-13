В Японії стався землетрус магнітудою 7,1

Поштовхи відчувалися також і в Токіо. При цьому попередження про цунамі випущено не було.

Поштовхи відчувалися в Токіо \ фото REUTERS

На сході Японії стався землетрус магнітудою 7,1.

Читайте також У Вірменії стався землетрус, в Єревані проблеми зі зв'язкомПро це повідомляє Японське метеорологічне агентство. Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма на глибині 60 км.

Поштовхи відчувалися в Токіо. При цьому попередження про цунамі випущено не було. Інформації про несправності на ядерному об'єкті Токаймура не надходило, повідомляє Reuters.

Землетрус стався за кілька тижнів до 10-річної річниці землетрусу 11 березня 2011 року, який спустошив північний схід Японії і викликав потужне цунамі, що призвело до найважчої ядерної кризи в світі за чверть століття.

Землетруси часто відбуваються в Японії, одному з найбільш сейсмічно активних районів світу. На Японію припадає близько 20% всіх землетрусів у світі магнітудою 6 і більше, повідомляє kommersant.

Новини по темі