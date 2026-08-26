Катастрофічна повінь обрушилася на Непал: 53 українці вважаються зниклими безвісти

Водночас станом на зараз немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих.

Щонайменше 31 людина загинула, а майже 400 зникли безвісти внаслідок раптової повені та селевого потоку на кордоні між Непалом і Тибетом. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вранці 26 серпня повінь накрила район Расува на північ від столиці Непалу Катманду. Потоки води й бруду змили будинки, дороги та мости, а також пошкодили енергетичну інфраструктуру.

В МЗС України повідомили, що до них надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв’язку з групою туристів 46 громадян України у зоні стихійного лиха.

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Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України.

"Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян", - зазначили там.

Важливо, що немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих.

На особисте доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих громадян вживають заходів щодо встановлення з ними зв’язку та здійснення інших необхідних дій.

Також на "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з особами зі згаданого списку. На місці також залучений почесний консул України в Непалі.

"МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР працюють над зʼясуванням додаткової інформації, взаємодією з іноземними відомствами задля пошуку українців і наданням інформації та сприяння родичам", - додали у відомстві.

Повені у світі

Нещодавно іспанське місто Хаен, популярне серед туристів, опинилося в епіцентрі руйнівної негоди. Через потужну зливу вулиці буквально перетворилися на річки: потоки води зносили людей з ніг, а автомобілі частково або повністю опинилися під водою.

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