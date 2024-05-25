Понад 300 людей і понад 1100 будинків опинилися під землею внаслідок потужного зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї. Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, зсув зрівняв із землею віддалене село на півночі країни. Є побоювання, що сотні людей загинули.
Як повідомляється, загалом понад шість сіл постраждали від зсуву ґрунту. Австралійська радіомовна корпорація повідомила в суботу, що вже чотири тіла витягли з-під землі. Очікується, що кількість загиблих зростатиме.
Зсув ґрунту заблокував доступ до шосе, і вертольоти стали єдиним способом дістатися до району, де сталося лихо.
На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як люди деруться камінням, викорчуваними деревами і купами землі в пошуках людей, які вижили. На задньому плані чутно, як плачуть жінки.
Землетрус на Тайвані - що відомо
На початку квітня Тайвань струсонув найбільший за 25 років землетрус. Через підземні поштовхи зруйнувалися десятки будівель, а на східній частині острова стався зсув ґрунту.
Унаслідок стихії загинули 16 осіб і понад 1100 осіб дістали різні травми.