За даними місцевих ЗМІ, під землею виявилися поховані живцем понад 300 осіб.

Понад 300 людей і понад 1100 будинків опинилися під землею внаслідок потужного зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, зсув зрівняв із землею віддалене село на півночі країни. Є побоювання, що сотні людей загинули.

Як повідомляється, загалом понад шість сіл постраждали від зсуву ґрунту. Австралійська радіомовна корпорація повідомила в суботу, що вже чотири тіла витягли з-під землі. Очікується, що кількість загиблих зростатиме.

Зсув ґрунту заблокував доступ до шосе, і вертольоти стали єдиним способом дістатися до району, де сталося лихо.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як люди деруться камінням, викорчуваними деревами і купами землі в пошуках людей, які вижили. На задньому плані чутно, як плачуть жінки.

Землетрус на Тайвані - що відомо

На початку квітня Тайвань струсонув найбільший за 25 років землетрус. Через підземні поштовхи зруйнувалися десятки будівель, а на східній частині острова стався зсув ґрунту.

Унаслідок стихії загинули 16 осіб і понад 1100 осіб дістали різні травми.

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