Під час стихії люди спали в своїх ліжках.

На південному заході Китаю масивний зсув накрив відразу два села, повідомляє Reuters.

"Гора щойно обвалилася, десятки людей були поховані. Вони всі спали в своїх будинках", - розповів один зі свідків трагедії, четверо родичів якого опинилися під завалами.

Як повідомляється, зсув стався на крутій скелі на вершині гірського схилу. Понад 500 людей були евакуйовані після трагедії, проте близько півсотні людей опинилися під завалами. Рятувальникам вдалося підняти на поверхню 20 тіл загиблих, а 24 людини вважаються зниклими безвісти. Дві людини госпіталізовані з травмами голови і тіла,

Рятувальні роботи ускладнюються морозами та снігом, а через нестабільний ґрунт рятувальники не можуть використовувати важку техніку.

Страшна повінь в Ріо-де-Жанейро - що відомо

Кілька днів тому сильні опади накрили Ріо-де-Жанейро, перетворивши вулиці міста в бурхливі річки. В результаті стихії загинули не менше 11 осіб: відомо про утоплення і ураження електричним струмом. Владі довелося закрити кілька станцій метро і зупинити автобусний рух. Відомо, що в деяких районах Ріо-де-Жанейро всього за 24 години випала місячна кількість опадів.

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