Екс-міністр охорони здоров'я Богатирьова оголошена в розшук

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зокрема, згідно з повідомленням, Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати та заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства охорони здоров’я України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Встановлено, що колишній віце-прем’єр-міністр України - міністр охорони здоров’я, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, використовуючи надані повноваження всупереч інтересам служби, заволоділа бюджетними коштами у сумі понад 6 млн грн.

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20 жовтня екс-главі МОЗ винесено повідомлення про підозру у вчиненні вказаного злочину.

21 жовтня 2014 року її оголошено у розшук постановою слідчого Генеральної прокуратури, а 23 жовтня судом надано дозвіл на затримання вказаної особи та доставлення до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підкреслили в ГПУ.

Крім того, цього ж дня суд виніс постанову про накладення арешту на майно екс-міністра та її чоловіка, а саме: 3 квартири в Києві, апартаменти в м. Ялта і 3 будинки в с. Підгірці Обухівського району Київської області.

Наразі вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зазначається в повідомленні.