Янукович натякнув Ющенку: владою треба ділитися, і навіть сказав, з ким

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що президентські законопроекти щодо місцевого самоврядування направлені на монополізацію центральної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні, виступаючи перед делегатами з`їзду депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецку Луганської області.

«У січні поточного року були підготовлені президентські законопроекти про місцеве самоврядування і про місцеві адміністрації. В зв`язку з цим треба чітко розуміти, що у випадку, якщо влада спробує реалізувати такі свої ідеї - про місцеве самоврядування в Україні можна забути, оскільки вони направлені виключно на монополізацію безмежної влади в центрі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у суспільстві існує великий попит на розширення повноважень місцевого самоврядування. «На думку людей, влада на місцях краще знає і розуміє проблеми, що виникають, а головне - здатна більш оперативно вирішувати насущні питання», - додав він.

Лідер Партії регіонів також заявив про готовність його політичної сили до діалогу і співпраці з усіма конструктивними силами в парламенті для проведення реформи місцевого самоврядування.

«Децентралізація влади стала б реальним кроком на шляху європейської інтеграції України. Досвід Європи свідчить, що зміцнення регіональної ідентичності зовсім не послабляє ідентичність державну. Скоріше, навпаки. Місцеві громади, яким не перешкоджають облаштовувати своє життя так, як вони вважають за доцільне, лише посилює їхню повагу до центральної влади. Сильне місцеве самоврядування – це основа демократії. Тому ми виступаємо за те, щоб всі питання місцевої політики були передані в компетенцію тих, хто працює на місцях», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.