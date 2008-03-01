Мороз вказав, хто саме віддав наказ про цькування Цушка

Соціалістична партія заявляє, то колишній міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО перебуває в Україні, переховуватися від слідства йому немає ніякої необхідності.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Соцпартії.

За даними СПУ, екс-глава МВС продовжує курс лікування, після чого має намір приступити до роботи.

Як заявляє СПУ, «сьогодні об`єктом цькування і шельмування став екс-міністр МВС Василь ЦУШКО: Генпрокуратура погрожує заарештувати його, у випадку, якщо Василь Петрович (ЦУШКО – УНІАН) «переховуватиметься» від слідства. Проте кримінальну справу проти колишнього міністра не порушено: 20 червня Печерський районний суд Києва скасував постанову колишнього виконуючого обов`язки генерального прокурора Віктора ШЕМЧУКА про порушення кримінальної справи проти ЦУШКА за перевищення службових повноважень.

На думку СПУ, «всі загрози ГПУ заарештувати ЦУШКА слід розцінювати, як спроби залякати соціалістів, шляхом протиправного тиску на колишніх членів уряду ЯНУКОВИЧА». СПУ також зазначає, що «В.ЦУШКУ немає чого і кого боятися: 24 травня 2007 року при штурмі Генпрокуратури міністр МВС діяв виключно в рамках закону та Конституції. Він виконував свій обов`язок - керівника правоохоронних структур і громадянина України. Саме він своїми рішучими діями не допустив силового протистояння, яке спланував Секретаріат Президента (СП). Відповідальна державницька позиція Василя ЦУШКА перешкодила ЮЩЕНКУ і його команді організувати силове захоплення влади, встановивши в Україні режим диктатури ще рік тому».

Також на думку СПУ, «загрози на адресу В.ЦУШКА підтверджують: це справа, як і справа РУДЬКОВСЬКОГО, ініційована особисто президентом і використовується для політичного пресингу Соцпартії». «Як і у випадку з екс-міністром транспорту М.РУДЬКОВСЬКИМ, слідство і ГПУ не беруть до уваги очевидні факти: незаконно звинувативши одних у нескоюваних злочинах, при цьому не хочуть бачити й пам`ятати, як невідомі озброєні люди в цивільному одязі намагалися захопити будівлю Генеральної прокуратури. Все це свідчить про сфабрикований характер справ проти представників СПУ, повне правове беззаконня, перетворення України на поліцейську державу, де з інакомислячими розправляються за допомогою СБУ або Генпрокуратури», – заявляє СПУ.

«Багаторічний досвід роботи в опозиції, підтримка більшості виборців, які розуміють, що розправи з політиками закінчаться терором над громадянами, дозволяють соціалістам упевнено вести свою боротьбу з «оранжевим режимом»», - йдеться в заяві Соцпартії.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого на прес-конференції Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що колишній міністр внутрішніх справ В.ЦУШКО не з’являючись на допити, затягує розслідування кримінальної справи про захоплення будівлі Генпрокуратури в травні минулого року. «До певної міри (розслідування кримінальної справи – УНІАН) ускладнює те, що ЦУШКО не з’являється на допити, ми не можемо його розшукати», – сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор зазначив, що В.ЦУШКО лише один раз був на допиті як свідок. Пізніше йому було направлено повістку й три приписи про примусову доставку свідка. Водночас О.МЕДВЕДЬКО не виключив, що в разі подальшого ігнорування В.ЦУШКОМ викликів на допит, його можуть узяти під варту.