Порошенко звернувся до українців напередодні виборів (відео)

Президент України Петро Порошенко закликав українців на позачергових виборах Верховної Ради у неділю, 26 жовтня, голосувати по совісті.

Про це йдеться у його зверненні напередодні виборів до Верховної Ради 26 жовтня, опублікованому у суботу.

"Влада забезпечила чесну, конкурентну, вільну та прозору виборчу кампанію. Вона цілком та повністю відповідає європейським стандартам. Прошу, обирайте по совісті. Пам'ятайте лише, що голосування за гроші відтепер є злочином не лише тих, хто купує, а й тих, хто продає. Вимірювати свій голос гривнями – значить, торгувати Вітчизною. Це стократ протизаконно і гріховно в умовах, коли десятки тисяч людей, ризикуючи життям, боронять нашу з вами Батьківщину", - зазначив глава держави.

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Порошенко заявляє, що проект коаліційної угоди для народних депутатів Верховної Ради 8-го скликання вже підготовлений.

"Моя команда вже підготувала проект коаліційної угоди", - зазначив глава держави.

За його словами, в основі угоди лежить "Стратегія-2020", розроблений план змін, "реалізація якого забезпечить впровадження європейських стандартів життя та гідне місце нашої з вами країни в світі".

"До 2020 року Україна має бути готова подати заявку на членство в Європейському Союзі", - наголосив Порошенко.

Президент підкреслив важливість урегулювання конфлікту на сході країни мирним шляхом та запевняє, що рішення про припинення вогню пішло на користь обороноздатності.

"Найважливіша наша мета – мир. Наші доблесні воїни звільнили від терористів більшу частину Донбасу – і там завтра теж відбудуться вибори. Та лише шляхом політичного врегулювання можемо повернути ті території, де військового вирішення проблеми нема, та й бути не може. Чи можна штурмом взяти Донецьк так, щоб не знищити його? Це місто чуже для окупантів. А для мене воно - наше, рідне, українське, і живуть там взяті в заручники мої співвітчизники. Тому ніяке критиканство, яким би гострим та болючим воно не було, не зупинить мене від пошуку мирного виходу із ситуації, що склалася", - зазначив президент.

За його словами, водночас слід не забувати про зміцнення армії.

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"Порох тримаємо сухим і діємо за принципом "все для фронту, все для перемоги". Рішення про припинення вогню, насамперед, пішло на користь обороноздатності. Перевели дух, загоїли рани, підтягнули людські резерви, підвезли зброю, доставили техніку, звели врешті решт фортифікаційні споруди. Всі бронетанкові заводи працюють на АТО в три зміни. І сьогодні ми значно сильніші, ніж півтора місяці тому. Не дай Боже, але хай тільки-но сунуться! Ми будуємо свій новий Український дім на надійній основі європейських цінностей та патріотичного піднесення всього українського народу", - підкреслив Порошенко.