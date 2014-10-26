В Артемівську члени ДВК зіпсували всі бюлетені для голосування в окрузі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.

За його словами, загалом інформації про надзвичайні події небагато. Зокрема у трьох округах ДВК втратили свої печатки. Незважаючи на це, бюлетені були своєчасно пропечатані і голосування там відбувається, дублікати печаток замовлені для ДВК. Також несвоєчасно відкрилась одна виборча дільниця в окрузі № 135 (Одеса). Як сказав Охендовський, несвоєчасність відкриття дільниці пов'язана з тим, що члени ДВК забули про перехід на зимовий час. Наразі, за його словами, голосування там відбувається у штатному режимі.

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"Менш приємний випадок стався в окрузі № 46 - місто Артемівськ Донецької області. Цей випадок не пов'язаний з подіями, які зараз відбуваються на сході. Члени однієї дільничної виборчої комісії зіпсували всі без винятку бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі на цій виборчій дільниці шляхом проставлення штампу "вибув" не на прізвищі того кандидата, який дійсно вибув з балотування й участі у виборах не бере. Зрозуміло, що такими бюлетенями голосувати не можна, і голосування на цій виборчій дільниці відбувається лише за партійні списки кандидатів", - сказав Охендовський, Він зазначив, що ЦВК може виготовити бюлетені та замінити ними зіпсовані, але можливості доставити їх в Артемівськ вже не має.

Охентовський заважив, що члени цієї комісії, які позбавили права голосу більш як тисячу виборців, будуть притягнуті до відповідальності.