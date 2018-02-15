Турчинов зізнався, що на початку агресії РФ обманював суспільство щодо боєготовності армії

У відповідь на це, адвокат Януковича заявив, що Турчинов порушив присягу.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що, щоб не сіяти паніку, вводив суспільство в оману про боєготовність армії, заявляючи людям на початку збройної агресії Росії "що армія вас захистить", хоча у війську було мало боєздатних частин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки глави Української держави, сказав на допиті під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

У відповідь на це адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Турчинов порушив присягу. На що той відповів, що не давав присяги у суді на той час.

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Після цього захисник екс-президента почав задавати питання, які не стосуються предмету судового розгляду, а саме закидати Турчинову, що той, як один з лідерів Майдану, блокував будівлі КМДА, профспілок, міністерств та Жовтневого палацу.

Сердюк також заявив, що ніби-то на Майдан везли зброю.

Секретар РНБО відповів, що на Майдані зброї не було, а єдиною зброєю мітингувальників були щити і палиці, щоб захищатися від агресивно налаштованого беркуту. Натомість, за словами Турчинова, є величезна кількість доказів застосування вогнепальної зброї проти мітингувальників.