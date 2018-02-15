"Не давав команди про ліквідацію": Турчинов пояснив, чому наказав не випускати вертоліт з Януковичем із Харкова і Донецька

Водночас, Турчинов наголосив, що не наказував знищити Януковича.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що наказав не випускати вертоліт з колишнім президентом України Віктором Януковичем із Харкова і Донецька, щоб не допустити незаконного перетину кордону.

Читайте такожТурчинов пояснив, на виконання якого плану Москви Янукович написав листа Путіну (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки глави української держави, сказав на допиті під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Януковича.

Крім того, секретар РНБО наголосив, що нікому не давав команди про ліквідацію Януковича під час його втечі 21-23 лютого 14 року.

"Було дуже важливо, щоб він був живий, написав заяву про відставку і сів на лаву підсудних", - сказав Турчинов.