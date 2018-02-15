Турчинов 28 лютого 2014 року видав наказ про повну бойову готовність ЗСУ, але в Криму його не виконали

Наказ виконуючого обов’язки президента про повну бойову готовність армії саботували у Криму військовослужбовці-зрадники, переважно ті, яких брали на службу до Збройних сил України з місцевих жителів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України, заявив, що 28 лютого 2014 року видав наказ про повну бойову готовність Збройних сил України, проте в Криму його не виконали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Турчинов пояснив, що в Криму цей наказ не виконали з декількох причин, але передусім через зраду військовослужбовців, які жили і служили на півострові.

Також він наголосив, що підступна тактика російських спецпризначенців, які під час захоплення військових об’єктів поперед себе виставляли цивільних, фактично унеможливила відкриття вогню по агресорах.

Крім того, Турчинов заявив, що на початку 2014 року військові ще не могли подолати психологічний бар'єр і стріляти по окупантах.