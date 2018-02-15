Канадський виробник зброї планує надати Україні 100 тисяч гвинтівок: названі умови - ЗМІ

На узгодження всіх питань може піти близько двох років.

Канадська компанія Colt Canada, яка є головним постачальником зброї до Збройних сил Канади, сподівається укласти угоду на продаж гвинтівок Україні.

Про це повідомляє видання National Post.

«Канадський виробник зброї сподівається здійснити переоснащення українських військових новими штурмовими гвинтівками, оскільки країна намагається забезпечити підґрунття для приєднання до НАТО, одночасно борючись з підтримуваними Росією бойовиками», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія Colt Canada з міста Кіченер (провінція Онтаріо) має намір укласти угоди на виконання замовлення щодо постачання Україні до 100 тисяч штурмових гвинтівок.

Читайте такожУкраїна в 2018 році розширить оборонне співробітництво з Канадою та США - ПорошенкоЗа словами менеджера компанії Алекса Пейна, представники Colt Canada у січні в Україні провели «ознайомчу зустріч» з цього приводу з українськими посадовцями. Водночас, наголошується, що ця зустріч стала лише початком процесу, для якого може знадобитися до двох років, тому що Україна має чітко сформулювати, яка зброя їй потрібна і звідки вона походитиме.

«Я гадаю, що доведеться пройти великий шлях для того, щоб стверджувати, що Colt Canada має можливість бути в Україні», - сказав Пейн.

«У нас є однакові шанси як і в інших, але я вважаю, що доведеться пройти довгий процес з точки зору знаходження ними кращої зброї за кращу ціну», - додав менеджер Colt Canada.

Як відомо, у грудні 2017 року ліберальний уряд Канади вніс зміни у правила експорту Канадою зброї, аби дозволити продаж кулеметів та іншої стрілецької зброї Україні. Цей процес ще розпочався ще за правління попереднього уряду консерваторів.

Читайте такожПосол США розповіла про надання Україні безкоштовної летальної зброїВидання зазначає, що Україна серйозно налаштована привести свою зброю до стандартів НАТО, оскільки сподівається досягти умов, щоб врешті-решт приєднатися до Альянсу. Також наголошується, що Україна зацікавлена отримати інше воєнне спорядження, в тому числі протитанкову зброю з Канади та США.

Пейн також заявив, що компанія сподівається організувати демонстрацію власного озброєння в Україні влітку.

«У нас є чудова продукція і ми маємо чудову репутацію», - зауважив менеджер Colt Canada.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Канада внесла Україну у контрольний перелік іноземних країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю. Це рішення вже набуло чинності після офіційної реєстрації.

Президент Петро Порошенко подякував США і Канаді за надання підтримки в сфері безпеки, зокрема, за включення Канадою України до списку країн, яким дозволено експортувати зброю.