Голова МЗС Канади назвала дозвіл на постачання Україні летальної зброї лише першим кроком

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд назвала лише першим кроком внесення України у перелік країн, яким дозволено постачати зброю, зокрема, вогнепальну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фріланд заявила під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним після завершення двосторонньої зустрічі в Києві.

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Вона зазначила, що Україну було включено в список країн, яким канадським заводам дозволяється продавати зброю.

"Це просто перший крок. Якщо країна не з'являється в тому списку - заборонено продавати зброю тій країні. Україна з 13 грудня є вже в тому списку, і ми цьому дуже раді. А що буде далі? У нас в Канаді є дуже складний процес, який для нас дуже важливий, щоби контролювати експорт зброї. Ми дуже серйозно до цього ставимося, тому що це є велика відповідальність і нашого уряду, і мене особисто - я підписую усі заяви, які дозволяють експорт зброї. Треба насамперед, щоби було прохання на купівлю зброї, а тоді починається процес. До цього моменту, лише з 13 грудня, ще не було ніяких прохань, процес ще не почався", - наголосила Фріланд.

Як повідомляв УНІАН, Канада внесла Україну у контрольний перелік іноземних країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю (Automatic Firearms Country Control List).

Це рішення вже набуло чинності після офіційної реєстрації.

Президент Петро Порошенко подякував США і Канаді за надання підтримки в сфері безпеки, зокрема, за включення Канадою України до списку країн, яким дозволено експортувати зброю.