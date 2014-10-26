Результати національного телевізійного екзит-полу

Блок Петра Порошенка - 24,3%

Народний Фронт - 21.8%

Самопоміч - 12,5%

Радикальна Партія Олега Ляшка - 7,1%

Опозиційний блок - 6,6%

ВО "Свобода" - 6,3%

ВО "Батьківщина" - 6%

Читайте такожРезультати Національного екзит-полу’Рада-2014Партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, КПУ, "Сильна Україна" Сергія Тігіпка і Правий Сектор набрали менше 5% кожна і, згідно з даними екзит-полу, не проходять до Верховної Ради наступного скликання.

Читайте такожРезультати Міжнародного екзит-полуОбсяг вибірки в 20’000 респондентів дозволяє не лише з високою точністю (випадкова помилка вибірки не більше 0,7%) оцінити результат для всієї України (без Криму та зони проведення АТО), але й отримати досить точну картину голосування виборців для кожної області України (випадкова помилка вибірки нижче 4%).

Раніше стало відомо, що на позачергових парламентських виборах в України відбудуться чотири екзит-поли.