ЦВК вже опрацювала близько 10% протоколів: лідирує БПП

Опрацьовано 9,8% протоколів дільничних виборчих комісій. Лідирує “Блок Петра Порошенка”.

Такі дані оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії. Читайте такожЦВК: Вибори до Ради відбулися За результатами підрахунку 9,8% протоколів ДВК, "Блок Петра Порошенко" набрав 21,9%, "Народний фронт" - 21,74%, Об'єднання "Самопоміч" - 9,37%, "Опозиційний блок" - 8,9% , Радикальна партія Олега Ляшка - 8,33%, "Батьківщина" - 6,39%. Всі інші політичні сили нині перебувають за межами 5-процентного прохідного бар'єру. Раніше у ЦВК з'явилися перші результати електронних протоколів.

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