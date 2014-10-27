ЦВК вже опрацювала близько 10% протоколів: лідирує БПП
03:45, 27 жовтня 2014Політика
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Опрацьовано 9,8% протоколів дільничних виборчих комісій. Лідирує “Блок Петра Порошенка”.
ЦВК почала опрацьовувати протоколи / www.cvk.gov.ua
Такі дані оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії.
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За результатами підрахунку 9,8% протоколів ДВК, "Блок Петра Порошенко" набрав 21,9%, "Народний фронт" - 21,74%, Об'єднання "Самопоміч" - 9,37%, "Опозиційний блок" - 8,9% , Радикальна партія Олега Ляшка - 8,33%, "Батьківщина" - 6,39%. Всі інші політичні сили нині перебувають за межами 5-процентного прохідного бар'єру.
Раніше у ЦВК з'явилися перші результати електронних протоколів.
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