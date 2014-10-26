У ЦВК з'явились перші результати електронних протоколів

У Центральній виборчій комісії з'явились перші результати підрахунку електронних протоколів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, надійшли перші дані із 165-го виборчого округу в Тернопільській області. Читайте такожДо Ради проходять лише сім партій, Гриценко та Тігіпко за бортом - дані трьох екзит-полівЗгідно з ними, “Народний фронт” набрав 37% голосів, «Блок Петра Порошенка» - 15%, “Свобода” – 12%, об'єднання “Самопоміч” - 8,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 7%, “Батьківщина” - 6%, «Заступ» - 5,5%. Зазначається, що всього підраховано 200 голосів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter