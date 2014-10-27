ЗМІ: Білий дім визнав вибори в Україні

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника Ради національної безпеки при Білому домі Марк Строх (Mark Stroh).

"Ми вітаємо народ України з сьогоднішнім голосуванням на парламентських виборах. Це голосування відбулося, незважаючи на виклики політики і безпеки в деяких частинах України, і мільйони виборців по всій країні прийшли на дільниці, щоб взяти участь в голосуванні", - сказав представник Білого дому.

Читайте такожРеакція Заходу на вибори в Україні: однозначна перемога проєвропейських сил, але попереду ще багато роботиСтрох додав, що Вашингтон готовий працювати з президентом України Петром Порошенком і новою Радою і урядом, щоб разом зустрічати нові виклики і виконати прагнення українського народу до більш безпечного, квітучого та демократичного майбутнього".