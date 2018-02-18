Україна може втратити підтримку Заходу через сповільнення у проведенні реформ - дипломат США

На думку дипломата, в України на шляху до успіху постали дві проблеми – російська агресія та необхідність проведення реформ.

Американський дипломат, колишній посол в Україні Стівен Пайфер заявляє, що на Заході є відчуття того, що Україна сповільнюється у проведенні реформ, а це може призвести до скорочення її підтримки.

Про це дипломат повідомив у коментарі власному кореспонденту УНІАН на полях Мюнхенської безпекової конференції.

«На Заході є відчуття, що Україна сповільнюється у реформах. Я занепокоєний тим, що це може призвести до скорочення підтримки України. В України добре виходить дійти до краю катастрофи і зупинитися», - заявив Пайфер.

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«Тоді, коли за останні чотири роки багато було досягнуто в процесі реформ, виглядає так, що темпи їх проведення є повільними, багато важливих речей ще повинно бути зроблено. І я боюся, що у передвиборчий період вони будуть відкладені на майбутнє. Я не думаю, що це буде добре для України», - переконаний американський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен назвав складною ситуацію в Україні щодо боротьби з корупцією перед президентськими і парламентськими виборами у 2019 році.