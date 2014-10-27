У Дніпропетровську розслідують пошкодження бюлетенів у 4 скриньках
09:34, 27 жовтня 2014Політика
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Слідчим відділом Індустріального райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження невідомими виборчих бюлетенів у 4 скриньках на виборчій дільниці № 121233.
На дільниці № 121233 пошкодили бюлетені / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
26 жовтня о 19.50 п’ятеро невідомих осіб забігли до виборчої дільниці, вилили рідину чорного кольору в отвори для вкидання бюлетенів у 4 виборчих скриньках та з місця події зникли.
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