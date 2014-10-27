У Дніпропетровську розслідують пошкодження бюлетенів у 4 скриньках

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

26 жовтня о 19.50 п’ятеро невідомих осіб забігли до виборчої дільниці, вилили рідину чорного кольору в отвори для вкидання бюлетенів у 4 виборчих скриньках та з місця події зникли.

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