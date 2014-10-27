У Фаріон є всі шанси не потрапити до Верховної Ради: вона лише третя

09:16, 27 жовтня 2014
Політика
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За даними ЦВК, у цьому окрузі лідирує кандидат від партії "Самопоміч".

Фарион, скорее всего, не пройдет в Раду / Фото УНИАН

Народний депутат від ВО „Свобода” Ірина Фаріон за результатами опрацювання 35% бюлетенів посідає третє місце в одномандатному виборчому окрузі № 116 (Львів).

За неї проголосувало 16,50% виборців, повідомляє сайт ЦВК.

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За даними ЦВК, у цьому окрузі друге місце посідає висуванець Радикальної партії, керівник львівської Народної самооборони Валерій Веремчук (18,51%), а лідирує кандидат від партії „Самопоміч”, начальник управління культури Львівської міської ради Ірина Подоляк (41,05%).

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