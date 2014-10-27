У Житомирській області масово переписують виборчі протоколи – спостерігачі

Про це повідомляється на сайті організації.

Як зазначається, ОВК після перевірки протоколів у системі «Вибори» значну частину відправляють на уточнення. Члени ДВК переписують протоколи прямо у приміщенні ОВК. Деякі голови ДВК мають при собі печатки.

У ВО № 67 (Чуднів) спостерігач ОПОРИ зафіксував одинадцять ДВК, які переписували протоколи.

У ВО № 65 (Новоград-Волинський) спостерігач не встигає фіксувати номери дільниць, які займаються «роботою над помилками». Така ж ситуація й у ВО № 66 (Малин) та ВО № 64 (Коростень).

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