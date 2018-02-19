Парубій наголошує, що Революція гідності перемогла завдяки єднанню українців

За словами спікера, не все одразу вдається реформувати, припускаються. помилок, але українці не опускають рук і йдуть далі.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що не все одразу вдається реформувати, припускаються помилок, але українці не опускають рук і йдуть далі.

Про це він сказав у зверненні з нагоди Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні, повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.

«Революція докорінно змінила нас і розпочала незворотні зміни в Україні. Пройшовши через всі випробування – мороз і вогонь, кулі, пекучий біль втрат, – ми стали сильнішими. Ми подорослішали на цілі покоління. І як зріла нація ми розуміємо – для фундаментальних, системних змін потрібен час. Так, не все одразу вдається реформувати, ми робимо помилки і б’ємося об підводні камені, але ми, українці, не опускаємо рук, ми йдемо далі», - наголосив Парубій.

Він нагадав, що минуло чотири роки від 20 лютого 2014-го – «дня трагедії і подвигу».

Читайте такожРічниця трагедії: у столиці вшанували пам'ять героїв Небесної сотні (фоторепортаж, відео)«Тоді життя найкращих, найрідніших були віддані за гідне життя десятків мільйонів, за вільне життя всієї країни», - зазначив голова Верховної Ради.

При цьому він наголосив, що «саме завдяки тому, що на Майдані ми були разом, що ми не здавались і попри все йшли до кінця, – Революція Гідності перемогла».

«І одним із найголовніших уроків Майдану є те, що ми разом творимо свою країну і що лише разом, кожен на своєму місці, відповідально і чесно виконуючи свою роботу, ми зможемо створити ту державу, за яку віддали свої життя Герої Небесної сотні», - підкреслив Парубій.

«Сьогодні також згадаймо всіх синів та дочок України, які, захищаючи нас усіх, загинули на східному фронті, куди ми перенесли наші барикади з Майдану»- сказав він.

«Вічна пам’ять та вічна слава героям! Герої не вмирають! Слава Україні!», - додав Парубій.