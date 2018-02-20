Клімкін: Захід не піде на перезавантаження відносин з РФ після виборів президента

Глава МЗС України переконаний, що Захід перехопив ініціативу і підвищує ставки у відносинах з РФ.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що країни Заходу не підуть на перезавантаження відносин з Російською Федерацією після виборів російського президента, які заплановані на 18 березня.

Читайте такожКлімкін вважає, що кожне порушення Росією прав людини повинно закінчуватися суворим вирокомПро це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу ICTV. "Я вважаю, Захід перехопив ініціативу. То Путін намагався підвищувати ставки, а тепер Захід дуже свідомо підвищує ставки. І це означає, що аж ніякого перезавантаження", - наголосив Клімкін.

У цьому зв'язку він зауважив, що провів багато зустрічей із міжнародними партнерами на полях Мюнхенської конференції з безпеки, які були присвячені цьому питанню.

"Ніякого перезавантаження, як багато років тому після путінських виборів в Росії, за визначенням не буде", - наголосив Клімкін. Він додав: "Це ментальність, яка існує".

"Зараз всі прекрасно розуміють, що Росія намагається послабити західні демократичні інституції. І санкційний список, останні санкції, які були запроваджені декілька днів тому, наша підтримка, оборонна зброя - дуже багато всього, що працює", - сказав Клімкін.

"І оцей меседж, власне половина конференції цьому була присвячена: Росія не буде грати за своїми правилами", - наголосив міністр.