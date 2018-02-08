Санкції проти РФ необхідно зберігати, бо вона не дотримується міжнародного права - МЗС Польщі

Чапутович провів зустріч з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович наголошує, що санкції проти Російської Федерації необхідно зберігати, бо вона не дотримується норм міжнародного права.

Як повідомляє Польське Радіо, східна політика Європейського Союзу була однією з тем розмови глави польського зовнішньополітичного відомства Яцека Чапутовича з високим представником ЄС з питань закордонних справ Федерікою Моґеріні в четвер, 8 лютого.

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«Ми погодилися, що санкції проти Росії є необхідними, поки Росія не дотримується міжнародного права», – сказав глава МЗС Польщі.

Чапутович додав, що розмова стосувалася також підтримки України. Він нагадав, що Моґеріні незабаром збирається з візитом до Києва, і наголосив, що «це дуже добре рішення».

Під час зустрічі сторони також обговорили можливості співпраці в рамках «Східного партнерства».

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Після анексії українського Криму Росія почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Бойові дії в Луганській і Донецькій областях тривають із середини квітня 2014 року.