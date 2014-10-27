Корбан звинуватив людей Вілкула в зухвалій фальсифікації виборів на 3 округах Дніпропетровщини

Заступник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Геннадій Корбан прокоментував хід підрахунку голосів в області:

"Всупереч даних всіх екзит-полів, в даний час за підрахунком протоколів перше місце займає "Опозиційний блок" і ряд його кандидатів. Це сталося в результаті безпрецедентних фальсифікацій з боку угруповання Олександра Вілкула та небажання обласної прокуратури протистояти фальсифікаціям. Особливо нахабно організована фальсифікація на дільницях на 31 і 32 округах Кривого Рогу і на 38 окрузі Новомосковська - там було організовано масове вкидання бюлетенів за Опозиційний блок і за його кандидатів. На жаль, прокурор Новомосковська відмовляється приймати заяву про злочин. Повну пасивність показує також обласний прокурор Федик. На округах Кривого Рогу є виборчі дільниці, де ще не приступали до підрахунку голосів - чекають команди. Ми зіткнулися з ситуацією, коли законними методами неможливо відстояти результати виборів, тому що паралізована прокуратура. Звертаємося до Президента України та Генерального прокурора з проханням негайно звільнити прокурора області, визнати результати виборів недійсними, забезпечити законний процес перерахунку голосів у трьох виборчих округах".