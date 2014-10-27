В Раду проходять більше 60 мажоритарників від БПП - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко.

“Станом на 11.30 ми маємо інформацію про результати по мажоритарним округам, де понад 60 висуванців “Блоку Петра Порошенка” зможуть здобути перемогу. І також від “Народного фронту” понад 15 таких висуванців теж розраховують на перемогу в мажоритарних округах”, - сказав він.

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За словами Луценка, такі результати виборів свідчить про те, що кількість проєвропейських депутатів буде значною і в мажоритарних округах.

Коментуючи результати виборів, Луценко зазначив, що вибори у жодному мажоритарному окрузі не відзначалися “серйозними скандалами”, у порівнянні з усіма попередніми виборами. За його словами, це демонструє “подорослішання українського виборця і демократичність української влади, котра проводить відкриті і прозорі вибори”.