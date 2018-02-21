Добкін заявив про створення партії «Християнські соціалісти»: соцмережі відреагували миттєво

За його словами, партія була зареєстрована 15 лютого й сильно відрізнятиметься від інших соціалістів.

Народний депутат України Михайло Добкін вчора заявив, що зареєстрував свою партію «Християнські соціалісти».

За його словами, партія була зареєстрована 15 лютого й сильно відрізнятиметься від інших соціалістів. «Це буде адаптований до нашої країни підхід формування суспільства. Християнське спрямування – це буде те, що повертатиме в наше життя залізобетонні людські цінності, такі як сім'я, повага, взаємини між людьми», – зазначив нардеп.

Як на цю новину відреагували в соціальних мережах, повідомляє «Слово і Діло».

Крім того, в своєму Facebook Добкін оприлюднив фотографію з прапором партії.

Читайте такожУ Добкіна-старшого в Раді помітили годинник за $20 тисяч й iPhone X (фото)

«Мені подобається абревіатура. Скільки варіантів одразу приходить на думку», – написала журналістка Мар'я Уманська.

«Сергій Каплін, Ілля Кива, Михайло Добкін – це все нові ідеологи соціалізму в Україні. А останній – до того ж християнський. Заможнім людям не відмовиш у витонченому почутті гумору», – написав радник глави Адміністрації президента Юрій Чевордов.

«А взагалі верховних соціалістів у нас тепер троє: Каплін, Кива й Добкін. Може, влаштувати між ними криваву лютневу соціалістичну революцію? І нехай в живих залишиться лише один. Його, знесиленого, можна буде добити томом Маркса», – пожартував журналіст Євген Кузьменко.

«Насправді, Добкін підступно вчинив щодо інших потенційних «бігунів» з «Опоблоку». Адже Добкін зі своєю партією «християнських чогось там» зайняв нішу «захисників істинного православ'я на Південному Сході, що вимахують кадилом», на яку мітив ще один товариш з «Опоблоку», – вважає політолог Дмитро Корнійчук.

«Михайле Марковичу, Ісус Христос при справах у виконкомі партії? Якщо ні, то бажано залучити його до партійного будівництва», – написав колишній мер Сум Геннадій Мінаєв.