Прокурори впевнені, що адвокати Януковича побоялися ставити Порошенку питання

На думку сторони обвинувачення, адвокати вдалися до питань, які не стосуються суті справи про держзраду екс-президента, щоби зірвати допит.

Військові прокурори Руслан Кравченко та Максим Крим заявили, що адвокати екс-президента Віктора Януковича побоялися ставити президенту України Петру Порошенку питання по суті обвинувачення їхнього клієнта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурори заявили журналістам після завершення засідання суду в справі про державну зраду Януковича.

Читайте такожПорошенко про поїздку до Криму: "зелених чоловічків" бачив особисто, була загроза моєму життю (відео)“Захистом було поставлено зо два десятки питань, які не стосуються ані предмету судового розгляду, а ні обставин, які підлягають встановленню в суді. Фактично адвокати діяли з метою маніпулювання, щоби даний допит був знятий. Президент був готовий відповісти на всі питання захисту, і своїми показами він підтвердив всі ті обставини, які зазначені нами в обвинувальному висновку. Окрім того, він був свідком подій лютого 2014 року. І він підтвердив, що особисто без охорони намагався вплинути на ті процеси та прояви сепаратизму, які організовувалися Росією”, - зазначив Крим.

Водночас Кравченко зазначив, що “сторона захисту побоялася ставити питання президенту України. Не було жодних запитань по суті, запитань, які б підтверджували їхню правову позицію як захисників. Вони просто побоялися ставити запитання свідку і зірвали допит”.

Як повідомляв УНІАН, суддя Оболонського райсуду Владислав Дев’ятко примусово перервав допит Порошенка як свідка у справі Януковича і закрив судове засідання. Він не дав можливості адвокатам почути відповідь президента на запитання про відпочинок на Мальдивах.

Дев’ятко оголосив перерву в засіданні до 10.00 22 лютого і додав, що чекає від захисників Януковича їхніх свідків для допиту.

Також він сказав, звертаючись до адвокатів екс-президента, що вимушене припинення допиту Порошенка залишатиметься на їхній “правовій репутації і правовій совісті”.

Сторона захисту заявила, що має намір клопотати про повторний допит Порошенка.