У Волинській області члени ДВК переписують протоколи поза дільницями і поводяться агресивно - ОПОРА

Як повідомили УНІАН у волинському осередку громадської мережі ОПОРА, у ОВК округу №19 більше 40 делегацій дільничних комісій відправили переписувати протоколи, щоб виправити у них помилки.

При цьому у окружній комісії «закрили очі» на те, що члени ДВК виправляють помилки не на дільницях, а у приміщенні ОВК. Для цього члени деяких комісій привезли із ДВК печатки, щоб оформити нові протоколи.

«На зауваження спостерігача люди відповідали агресивно. Разом з тим вони виглядали безнадійними, оскільки не знали як їм діяти далі», - йдеться у повідомленні волинського осередку громадської мережі ОПОРА.

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За словами координатора громадської мережі ОПОРА на Волині Михайла Шелепа, це грубе порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України», яке тягне за собою до 7 років позбавлення волі.

Хоча, за словами спостерігачів ОПОРИ, присутні на дільниці міліціонери не реагують на таке порушення.