Спостерігачі ОБСЄ практично не могли працювати на Донбасі - голова місії

Про це заявив у коментарі Радіо Свобода голова місії короткостровових спостерігачів ОБСЄ Кент Харстедт.

«Проблемою є використання адміністративного ресурсу. Його вже набагато менше, але він досі є. Крім того, ми зафіксували і залякування, і напади на виборців, що є неприйнятним. Це лише кілька випадків, але вони є. Я був у багатьох спостережних місіях раніше, і безпека – дуже рідко є проблемою на виборах. Але тут було саме так», – сказав Харстедт.

Читайте такожЯкби вибори пройшли на всій території Донбасу, КПУ потрапила би в Раду - соціологІншою важливою проблемою голова місії назвав спекуляції на темах корупції, а також так званих технічних кандидатів.

«Що ж до спостерігачів, то загалом у них була одна основна проблема. На Донбасі, навіть в контрольованих урядом України територіях було складно, щоб не сказати неможливо, спостерігачам короткотермінової місії працювати. І через практичні складнощі і через небезпеку», – зазначив він.

Підсумовуючи, Харстедт сказав, що хоч у світі не існує нічого, що б можна було б назвати ідеальною демократією, Україна – на шляху до кращої системи.

Раніше вибори в Україні демократичними і чесними визнали у НАТО, а також спостерігачі ПАРЄ, ENEMO.