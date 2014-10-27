У Донецькій області на місцевих виборах перемогли гірничий майстер, водій і секретар - облрада



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної ради.

У повідомленні нагадали, що в Донецькій області 26 жовтня 2014 відбулися позачергові вибори Вугледарського міського, Хлібодарського сільського голови Волноваського району, Кондратьєвського сільського голови Костянтинівського району, Іллічівського сільського голови Першотравневого району.

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Вугледарським міським головою обрано Михайла Кузьменка, 1950 року народження, освіта повна вища. До обрання працював гірничим майстром ДП «Шахта «Південнодонбаська №3», безпартійний. Його кандидатуру підтримало 42,2% виборців.

Кондратьєвським сільським головою обрано Ольгу Зуб, 1963 року народження, освіта повна вища. До обрання працювала завідуючою дошкільним навчальним закладом №22 в с. Кондратьевка, безпартійна. Її кандидатуру підтримало 41,5% виборців.

Хлібодарівським сільським головою обрано Олену Зборовську, 1970 року народження, освіта повна вища. До обрання працювала секретарем Хлібодарівськоъ сільської ради, безпартійна. Її кандидатуру підтримало 62,5% виборців.

Іллічівським сільським головою обрано Леоніда Супруна, 1951 року народження, освіта середня спеціальна. До обрання працював водієм в Іллічівськый сільській раді. Його кандидатуру підтримало 59,2% виборців.