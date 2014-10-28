У "Народному фронті" заявляють про готовність стати центром нової коаліції
Партія "Народний фронт" готова стати базою для формування коаліції із демократичних партій, які пройдуть до складу Верховної Ради України.
Про це заявив у понеділок в прямому ефірі "Свободи слова" на ICTV міністр юстиції України, кандидат у народні депутати від "Народного фронту" Павло Петренко, передає Еспресо.TV.
"Ми готові, фактично, виступити базою для того, щоб сформувати коаліцію. І вважаю, що в цю коаліцію повинні ввійти всі демократичні партії, які пройшли на цих виборах", - сказав він.
За словами Петренка, це не стосується колишніх "регіоналів", "тих, які голосували за диктаторські закони і які підтримували Януковича та Росію".
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"А ті партії, які пройшли Майдан, і ті, які є фактично новими, вони і повинні взяти на себе відповідальність за долю країни", - наголосив він.
Про свою готовність створити коаліцію демократичних сил заявили і у "Батьківщині".
Нагадаємо, перемовини щодо майбутньої коаліції тривають. Сьогодні президент України Петро Порошенко зустрівся з керівниками партій "Народний фронт" і "Самопоміч".