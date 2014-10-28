У "Народному фронті" заявляють про готовність стати центром нової коаліції

Про це заявив у понеділок в прямому ефірі "Свободи слова" на ICTV міністр юстиції України, кандидат у народні депутати від "Народного фронту" Павло Петренко, передає Еспресо.TV.

"Ми готові, фактично, виступити базою для того, щоб сформувати коаліцію. І вважаю, що в цю коаліцію повинні ввійти всі демократичні партії, які пройшли на цих виборах", - сказав він.

За словами Петренка, це не стосується колишніх "регіоналів", "тих, які голосували за диктаторські закони і які підтримували Януковича та Росію".

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"А ті партії, які пройшли Майдан, і ті, які є фактично новими, вони і повинні взяти на себе відповідальність за долю країни", - наголосив він.

Про свою готовність створити коаліцію демократичних сил заявили і у "Батьківщині".

Нагадаємо, перемовини щодо майбутньої коаліції тривають. Сьогодні президент України Петро Порошенко зустрівся з керівниками партій "Народний фронт" і "Самопоміч".