У МЗС відреагували на пропозицію Росії повернути військову техніку з окупованого Криму

Глава МЗС наголосив, що згідно з нормами міжнародного права, озброєння країни можуть повертати після закінчення воєнних дій.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна не погодиться на пропозиції Росії, які зашкодять юридичній позиції нашої держави у міжнародних судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Албанії Дітміром Бушат, коментуючи заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо повернення Україні озброєння та військової техніки з тимчасово окупованого Криму.

"Ми не будемо робити нічого, що буде загрожувати або нашій політичній позиції щодо окупованого Криму, або щодо нашої юридичної позиції", - заявив Клімкін.

За його словами, згідно з нормами міжнародного права, озброєння країни можуть повертати після закінчення воєнних дій.

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"Якщо ви звернетесь до міжнародного права, то тут є відомі гаазькі конвенції, зокрема Гаазька конвенція 1907 року про право ведення війни. Там сказано, що зброя може повертатися після встановлення нормальних відносин, встановлення миру", - сказав Клімкін.

"Якщо Росія буде використовувати сам факт якогось діалогу щодо можливого повернення зброї, при чому ми не знаємо ані якої зброї, ані в якому стані, - це стане для неї політичним і юридичним аргументом. Ось цього ми за визначенням не допустимо. Це як приклад того, чому так важлива наша політична і юридична позиція", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня 2018 року Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі та авіатехніку з окупованого Криму.

«Користуючись нагодою, ...хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Правда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін.

Після окупації Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас цей процес було призупинено. За даними Міноборони РФ, станом на середину квітня було передано 389 одиниць бронетехніки, вісім вертольотів і три бойові кораблі.

5 липня 2014 року в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, у тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» та «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.