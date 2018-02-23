Розенко прокоментував існування питань про Бандеру для отримання українцями "карти поляка"

Розенко назвав неприпустимою ситуацію, коли в українців, які хочуть жити в Польщі, питають про ставлення до Бандери.

Віце-прем'єр-міністр України, представник України в спільній українсько-польській комісії з історичних питань Павло Розенко назвав неприпустимою ситуацію, коли в українців, які хочуть жити в Польщі, питають про ставлення до провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Про це віце-прем'єр сказав в ефірі «5 каналу», коментуючи повідомлення в ЗМІ про те, що в українців, які претендують отримати так звану "карту поляка", запитують про їх ставлення до Степана Бандери та націоналістів.

"Ми відслідковуємо ці випадки, і ця інформація поступила в тому числі від об'єднання українців в Польщі, і ця інформація була мною особисто доведена до представників польської делегації, і ми вважаємо, що такі речі є неприпустимими", - заявив Розенко.

"І це ще раз підтверджує небезпеку ухвалення цього закону (про Інститут національної пам'яті, що передбачає заборону ідеології українських націоналістів - УНІАН)... це поки що не масові явища, одиничні, але такі факти є. Якщо зараз просто вирішують питання давати візу чи не давати візу, чи давати карту поляка чи не давати карту поляка, задаючи такі питання, а завтра може бути вже кримінальна відповідальність", - сказав Розенко.

"Тому, наша точка зору наступна: новий закон про Інститут національної пам'яті треба змінювати. Як це буде робитися, через рішення Конституційного суду, через ініціативу опозиції чи влади - нам в принципі все рівно, це внутрішнє польське питання", - заявив Розенко.

Також віце-прем'єр сказав, що позиція щодо необхідності зміни цього польського закону поділяється як президентом України Петром Порошенком, так і Верховною Радою України.

Водночас, він наголосив, що налаштований оптимістично.

"Я переконаний, навіть із тих реплік, які ми почули після нашого візиту в Польщу, що українську делегацію абсолютно чітко почули", - заявив Розенко.