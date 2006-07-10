Ющенко вимагає припинити розігрувати мічену карту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від парламентських сил призначення нового прем’єр-міністра України і початку системної та спільної роботи Верховної Ради.

Про це йдеться у заяві глави держави з приводу ситуації у Верховній Раді, текст якої розміщений на офіційному сайті Президента.

«Останні події у Верховній Раді України викликали широку суспільну реакцію. Численні звернення до Президента України свідчать про масове незадоволення бездіяльністю парламенту і тривалими політичними інтригами, що вказують на неповагу до Конституції України та визначених і підтримуваних народом демократичних принципів розвитку країни”, йдеться у заяві.

У цій ситуації Президент наголошує, що, як гарант додержання Конституції України, неухильно стоятиме на принципах дотримання її духу та букви.

Як наголосив глава держави, “я не приймаю жодних конфронтаційних сценаріїв, які здатні завдати шкоди народові та уразити стабільність країни. Без упередження вимагаю від парламентських сил остаточного визначення і легітимного створення коаліції депутатських фракцій. Незалежно від формату коаліції, я категорично наполягаю на дотриманні політичною більшістю принципів єдності країни і виконанні програми реформ, яка отримала загальну народну підтримку на виборах Президента України у 2004 році”.

Президент заявляє про необхідність “негайно припинити розігрувати мічену карту суспільного протиставлення і негайно приступити до відповідальної діяльності парламенту та нового уряду”.

За словами В.ЮЩЕНКА, “чітко стверджую, а відтак, безумовно, виходитиму з того, що чинний внутрішній і зовнішній політичний курс є і будуть незмінними. Очікую, що ця вимога буде адекватно відображена у діях майбутньої коаліції”.

Глава держави підкреслює, що відсутність Конституційного Суду вкрай негативно впливає на внутрішньополітичну ситуацію та підриває будь-які спроби встановити атмосферу політичної довіри. Лише Конституційний Суд здатен оцінити конституційність дій усіх гілок влади. Це – запорука легітимності усіх перспективних рішень і заходів, зазначив В.ЮЩЕНКО.

Відтак, Президент також вимагає від парламентських сил і приведення до присяги суддів Конституційного Суду.