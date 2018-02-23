Росія вже веде 24-ту війну проти України - екс-президент

На його переконання, європейська політика примирення до миру не веде.

Колишній президент України Віктор Ющенко заявляє, що Росія, окупувавши Крим і розпочавши агресію на Донбасі, веде 24-ту війну проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час IV Балтійсько-Чорноморського форуму "Солідарна безпека країн Балтійсько-Чорноморського регіону як консенсусна стратегія для великої Європи".

Читайте такожРФ почала планувати агресію проти України ще у 2005 році – заступник голови МЗС"Останні чотири роки ми страждаємо, хоча це 24-та війна, яку ми ведемо з Росією. І тому не треба, як колись Євтушенко запитував: «Хотят ли русские войны? Хотят». Але тут питання, скоріше, апеляція до нас самих. Щоб винести уроки з того, що ми тут сьогодні аналізуємо, дуже важливо в аналізі торкнутися деяких історичних паралелей, бо вони багато приносять повчань", - сказав Ющенко.

"Вам не здається, що ми якоюсь мірою живемо в часи жовтня 1938 року? Коли декілька провідних країн Європи на півтора року взяли на озброєння політику примирення", - зазначив він і додав, що "через півтора року вся Європа була окупована, а та частина, яку не окупували, стала сателітом Гітлера".

"Приклад Європи показав, що такого роду політика приносить, можливо, самі глибокі конфлікти, які виникають в нашій історії", - зауважив екс-президент.