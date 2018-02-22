Кандидат у президенти Росії запропонував план припинення війни з Україною

Кандидат у президенти РФ пропонує 10 пунктів розв'язання конфлікту, які дозволять припинити «нескінченне кровопролиття».

Кандидат у президенти РФ від партії «Яблоко» Григорій Явлінський поклав на Росію відповідальність за загибель людей на Донбасі і запропонував план припинення війни з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, під час зустрічі в Москві з експертами з питань міжнародної політики та питань безпеки Явлінський сказав, що загинули тисячі людей, і смерті триватимуть, оскільки реально вихід з ситуації не шукається.

«Росія несе колосальну відповідальність за те, що там відбувається», - заявив Явлінський.

Він наголосив, що встановлення миру з сусідами - один з головних векторів його політики як кандидата в президенти РФ.

Явлінський додав, що пропонує 10 пунктів розв'язання конфлікту на Донбасі, які дозволять припинити «нескінченне кровопролиття».

За його словами, у першу чергу потрібно вивести всіх російських «відпускників і ополченців» і всі підрозділи російських збройних сил з Донбасу, негайно припинити військову, фінансову, дипломатичну та іншу підтримку сепаратистських сил і рухів, що діють на території України.

Другим пунктом він вказав на необхідність сприяти міжнародним миротворчим силам в частині забезпечення безпеки населення Донбасу.

Крім того, потрібно відмовитися від політики «обмеженого суверенітету» щодо України і не перешкоджати європейському вибору України.

Читайте такожУ РФ вимагають від Путіна відзвітувати про масове знищення російських найманців у СиріїЧетвертим пунктом Явлінський пропонує «негайно припинити розпалювання ненависті до України і пропаганду війни в російських державних ЗМІ».

Далі Явлінський пропонує провести обмін полоненими за принципом «всіх на всіх» і оголосити амністію, а також запропонувати країнам «нормандської четвірки» і США форму міжнародної опіки над «територіями Донецької та Луганської областей з особливим порядком місцевого самоврядування» на основі інституту міжнародної опіки, передбаченого главою ХII Статуту ООН із застосуванням досвіду Дейтонських угод 1995 року і угод щодо статусу Саара 1954 року.

Сьомим пунктом пропонується укласти спеціальну багатосторонню (Україна, Німеччина, Франція, США, Євросоюз і РФ) угоду про тимчасовий статус «територій Донецької та Луганської областей з особливим порядком місцевого самоврядування» під егідою Ради безпеки ООН, відповідно до якої всі владні повноваження на цих територіях передаються міжнародним органам управління, судочинство, правоохоронна діяльність, контроль за кордоном здійснюються представниками країн - учасниць угоди.

Також Явлінський пропонує здійснити демілітаризацію усього донбаського регіону і прилеглих територій, після чого розробити і ввести режим «особливої економічної зони» на основі комбінації Угоди про асоціацію України з ЄС і відновлення дії Угоди про зону вільної торгівлі СНД.

Далі слід сформувати спеціальні фонди економічної допомоги для відновлення економіки і соціальної сфери регіону.

10-м пунктом Явлінський пропонує, що після визнання всіма учасниками угоди того, що створено всі необхідні умови для забезпечення безпеки і нормального життя населення, вся територія Донбасу буде передана під повний контроль України.