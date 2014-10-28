Псевдовибори бойовиків ставлять під загрозу весь мирний процес - Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з сенатором, співголовою комітету з питань озброєння Сенату США Джеймсом Інхофом сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі голови держави.

Зокрема, за словами президента, псевдовибори, проведення яких оголошено так званими "ДНР" та "ЛНР" на початку листопада, не лише не мають нічого спільного із Мінським протоколом від 5 вересня 2014 року, але й грубо суперечать його букві й духу. Вони ставлять під загрозу весь мирний процес. Порошенко наголосив, що місцеві вибори в окремих районах Донбасу можуть відбутися лише за українським законодавством.

Читайте такожВеликобританія не визнає вибори бойовиків в «ДНР» і «ЛНР» - КемеронТакож протягом зустрічі Порошенко та Інхоф обговорили питання проведення позачергових виборів до Верховної Ради України. Зокрема, президент повідомив, що напередодні мав зустрічі зі спостерігачами від місій ОБСЄ та Європейського парламенту, які зазначили, що вибори в Україні в цілому пройшли чесно і у відповідності до міжнародних стандартів.

«Це дуже важливо. Це реформи і можливості, які ви до цього ніколи не мали», - зазначив у свою чергу сенатор Інхоф.

Порошенко висловив переконання, що нова більшість у Верховній Раді буде проєвропейською і забезпечить проведення реформ із законодавчого боку.

Крім того, президент України подякував Інхофу за його особисту підтримку України, особливо за співавторство сенатора у Акті Конгресу США про невизнання анексії Криму та законопроекті «Щодо попередження подальшої російської агресії проти України та інших суверенних держав в Європі та Євразії». Президент висловив сподівання, що Конгрес США прийме ці важливі законодавчі акти.

Сторони також обговорили реформування оборонного сектору України та питання енергетичної безпеки, зазначається в повідомленні.