МВС: У 4 округах на Луганщині необгрунтовано затягують підрахунок голосів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Зараз найгарячіша ситуація спостерігається в 4 окружних виборчих комісіях Луганської області», - сказав Геращенко.

Він зазначив, що з незрозумілих поки причин у 4 ОВК було замінено голів і членів комісій. За словами Геращенка, до числа цих проблемних комісій входять ОВК 106 (Сєвєродонецьк), ОВК 113 (Сватове), ОВК 112 (Рубіжне) і ОВК 114 (Біловодськ).

«Це комісії, де не проходить повною мірою нормальний підрахунок голосів», - сказав Геращенко.

Читайте такожЦВК опрацювала понад 87% протоколів: "Свобода" не проходить у Раду

Також він зазначив, що вчора правоохоронними органами було припинено спробу зриву роботи виборчої комісії № 140 в Одеській області, де голова і кілька членів комісії після підрахунку приблизно 70% голосів, втекли. На даний момент, як зазначив радник міністра, цих осіб замінено на інших людей.

Звертаючись до співробітників виборчих комісій від імені МВС, Геращенко попередив їх про неприпустимість затягування підрахунку голосів і закликав до виконання службових обов'язків, покладених на них законом.

Водночас Геращенко висловив думку про те, що мажоритарна система виборів має піти в минуле, оскільки саме в мажоритарному окрузі відбувається найбільше порушень виборчого законодавства, підтасовувань результатів, підкупу виборців тощо.

«Ми вважаємо, що мажоритарна система має відійти в минуле, тому пропонуватимемо надалі проводити вибори за партійними списками, можливо, відкритим», - сказав Геращенко.