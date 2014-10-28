Білорусь сподівається, що нова Рада зробить все можливе для збереження єдності України
Білорусь сподівається, що нова Верховна Рада України зробить все можливе для збереження єдності України.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Білорусі.
“Маємо надію, що новий парламент, обраний в доволі складних умовах, зробить все можливе для відновлення повноцінного загальнонаціонального діалогу, збереження єдності України та подальшого поступального розвитку братньої країни, з котрою Білорусь пов’язують століття спільної історії”, - сказано в заяві.
Читайте такожЛукашенко повернув в Білорусь поняття радянських часів - "дармоїдство"
Разом з тим Білорусь з повагою ставиться до вибору, зробленого українськими виборцями.
“Білорусь готова продовжити всебічне конструктивне співробітництво зі своїм сусідом та сприяти успішному продовженню мирного процесу в Україні”, - зазначається в заяві.