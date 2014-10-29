Внаслідок обстрілу бойовиків у Донецьку загинув мирний житель

Про це йдеться повідомили в повідомленні прес-служби Донецької міської ради.

“Ніч у місті пройшла напружено. У другій половині дня 28 жовтня велися артобстріли Куйбишевського та Київського районів. В результаті попадання снаряда повністю зруйнований будинок за адресою: вул. Райдужна, 56, загинув один мирний житель”, - сказано в повідомленні.

Читайте такожВійська РФ і бойовики розгорнули "зведену бригаду" під Донецьком - ІСТакож зазначається, що комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області через бойові дії 49 населених пунктів залишаються без електропостачання.