На Донеччині населених пунктів без світла побільшало до 49

У Донецькій області через бойові дії 49 населених пунктів залишаються без електропостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 28 жовтня в ремонтних роботах брали участь 830 енергетиків у складі 246 бригад, використовуючи 240 одиниць техніки. Вони відновили електропостачання селищ Роздольне у Великоновосілківському районі і Опитне в Ясинуватському районі. У Донецьку оперативно підключено підстанцію Вєтка, знеструмлену через бойові дії, а також відновлено електропостачання більш як 5 тис. абонентів Київського району.

Крім того, енергетики відремонтували і запустили в роботу високовольтну лінію електропередачі, що забезпечує резервне електропостачання насосної станції 4-го підйому каналу «Сіверський Донець – Донбас», забезпечивши надійну роботу з постачання води до Донецька і Макіївки.

Читайте такожЗавтра в Донецьку почнуть давати воду на цілий день28 жовтня бригади Шахтарського, Мар‘їнського, Авдіївського, Ясинуватського, Тельманівського РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК) не мали можливості вести відновлювальні роботи через бойові дії.

Як повідомляв УНІАН, станом на учорашній ранок без світла залишались 38 населених пунктів Донеччини.