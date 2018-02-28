До парламенту надійшов законопроект про нацбезпеку

Законопроект є пріоритетним, і його невідкладно направляють на розгляд до профільного комітету.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що до парламенту надійшов законопроект про національну безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відкриваючи засідання парламенту.

“Щойно до Верховної Ради України надійшов надважливий законопроект про національну безпеку”, - сказав спікер.

Він додав, що цей законопроект є пріоритетним, і він невідкладно направляє його на розгляд до профільного комітету.

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“І даю доручення невідкладно його розглянути. Цей закон надважливий в час, коли Україна бореться з російською агресією”, - наголосив Парубій і додав, що цей законопроект важливий як для реформи сектору безпеки, так і як суттєвий крок на шляху до НАТО.

Голова Верховної Ради висловив сподівання на швидкий розгляд поданого президентом законопроекту.

На сайті парламенту вже з'явилася інформація про зареєстрований сьогодні президентський законопроект про національну безпеку України (№8068), але його тексту ще не оприлюднений.

Головний комітет щодо цього законопроекту - з питань національної безпеки і оборони. Також участь у його розгляді візьмуть комітети з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, питань регламенту, питань бюджету, питань запобігання і протидії корупції, а також з питань європейської інтеграції.

Як відомо, 3 лютого міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком у Пентагоні закликав ухвалити закон «Про національну безпеку України», що містить положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки й оборони в країні.

20 лютого Порошенко заявив, що цього тижня внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про національну безпеку. За словами президента, законопроект гармонізує співпрацю України і НАТО.