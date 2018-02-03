Міністр оборони США закликав схвалити проект закону про нацбезпеку України

Він запевнив у підтримці Сполученими Штатами української оборонної реформи.

Секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони США) Джеймс Меттіс закликав схвалити проект закону «Про національну безпеку України», що містить положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки й оборони в Україні.

Про це йдеться у заяві речника Пентагону Дани Вайт за підсумками зустрічі Меттіса з міністром оборони України Степаном Полтораком.

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"Секретар Меттіс підкреслив цінність партнерства США та України у галузі безпеки. Він похвалив міністра Полторака за стійку відвагу його країни перед обличчям російської агресії та знову запевнив у підтримці Сполученими Штатами цілей української оборонної реформи. Він відзначив, що закон про національну безпеку є невідкладним пріоритетом, а також висловив надію, що Адміністрація президента та український парламент - Верховна Рада, здійснять негайні заходи та схвалять законодавство, яке забезпечить міцну правову основу для втілення реформ у галузі оборони на підтримку безпечної і демократичної України", - сказано у заяві.

Також зазначається, що міністри оборони обох країн зобов'язалися зміцнити довготривале партнерство між США та Україною, яке засновується на спільних безпекових інтересах та загальних принципах.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Рада національної безпеки і оборони України затвердила проект закону «Про національну безпеку України».