Тарута пояснив, чому Донецьк не вдалося "зачистити" від бойовиків на зразок Харкова

Донецьку область не можна порівнювати з іншими областями: ніде не було такої критичної маси людей зі зброєю, які приїхали з Криму та розташувалися навколо Слов'янська.

Про це розповів екс-губернатор Донецької області Сергій Тарута в інтерв'ю російському виданню "КоммерсантЪ".

"Була обміркована стратегія щодо Донецької та Луганської областей. По-перше, тут кордон, через який легко просочуватися. По-друге, тут великий індустріальний район, багато людей, які залишилися без роботи, а це підживлення для бойовиків", - говорить він.

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Тарута підкреслив, що за перший місяць роботи місцевій владі вдалося з 38% до 18% зменшити запит щодо приєднання до Росії.

"Людям вдалося пояснити, що у Росії ми нікому не потрібні. Що в Росії ніхто збиткові підприємства не фінансує. Але тут пішла вже реалізація спецоперації. У тому ж Харкові для неї ґрунту не було, а тут було багато тих, хто ще був поставлений Януковичем", - каже екс-губернатор.

Тарута каже, що після цього відразу розформували "Беркут", "Альфу", "зачморили" всіх міліціонерів області. Але на Донеччині безліч бандформувань, на які можна спиратися, тому не можна порівнювати Луганщину і Донеччину з будь-якими іншими областями.

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"Ні з Дніпром, де просто грають у війну. Ні з Харковом, куди просто приїхав Аваков і зміг все прибрати набагато меншими силами, ніж приїхало до нас. До нас тоді прибуло 1100 осіб спецпідрозділів з Києва, приїхав Ярема командувати операцією. І вони, на жаль, не ухвалили рішення взяти штурмом адміністрацію і звільнити її", - заявив він.