У партіях поки не обговорювали кандидатуру Яценюка на пост прем'єра - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав один із лідерів партії “Блок Петра Порошенка”, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман.

Відповідаючи на запитання УНІАН з приводу того, чи є домовленості між майбутніми членами коаліції щодо підтримки кандидатури Яценюка на посаду прем'єр-міністра України, Гройсман сказав: “На сьогодні такої дискусії між нами не було, але вона відповідно буде. І я хотів би підкреслити одну річ, що дуже важливим є, що ми будемо робити, друга позиція — хто це буде робити і той, хто буде це робити, має взяти на себе публічні зобов'язання щомісячні про те, який результат буде від діяльності коаліційного уряду, який буде сформований внаслідок формування коаліції”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, Яценюк заявив, що вважає очевидним перепризначення його на посаду голови уряду при формуванні коаліції на основі пропозицій партії "Народний фронт".

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"Відповідно до європейської практики, партія, яка отримала перше місце на виборах, зобов'язана почати процес формування коаліції. Я оголосив про принципи формування коаліції. Якщо коаліція буде сформована на таких принципах, то об'єктивно, що лідер партії очолює уряд", - пояснив прем'єр.

За словами Яценюка, якщо коаліція буде заснована на інших принципах, то відповідальність на себе повинна буде взяти та політична сила, яка їх запропонувала, і тоді в Україні буде інший прем'єр.

Станом на 12.50 ЦВК опрацювала 98,53% електронних протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах.

Відповідно до інформації на сайті ЦВК, 5% бар'єр долають 6 партій. "Народний фронт" набирає 22,17% голосів виборців, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,82%, об'єднання “Самопоміч” - 11,01%, “Опозиційний блок” - 9,37%, Радикальна партія - 7,44%, “Батьківщина” - 5,68%.