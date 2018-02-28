Порошенко не має плану "Б": "Після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій якості"

При цьому президент прямо не відповів, чи піде він на другий термін.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не розуміє розмов про план "Б" у контексті можливого програшу на президентських виборах, які відбудуться у 2019 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції "Виклики-2018".

Порошенко спочатку повторив, що прийме рішення про участь у президентській виборчій кампанії одразу ж, як вона розпочнеться. "Це значною мірою залежить, що думаю я. Так от - я рішення прийму тоді, коли я сказав", - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко про Мальдіви: перетинав кордон під своїм прізвищем, оплатив усе з власного рахункуНа уточнення журналістів, що, коли президент це рішення прийматиме, він, напевно, матиме варіант "Б", і в цьому зв'язку що він особисто як громадянин робитиме, якщо виборці не підтримають його кандидатуру на другий термін при балотуванні у президенти в 2019 році, де він житиме і чим займатиметься, Порошенко відповів: "Позиція перша: я помилився, я точно 100% буду брати участь у президентських виборах як виборець. Точно буду голосувати. І буду голосувати в Україні, у Києві. Можу назвати адресу виборчої дільниці - це буде Будинок офіцерів. Я наголошую, що після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій якості, і я абсолютно не байдужий до України. І я зроблю все, щоб не допустити реваншу. Я не розумію, про який варіант "Б" ви говорите", - наголосив Порошенко.

"Я не програв ще в своєму житті жодної виборчої кампанії",- запевнив президент.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що під час своєї новорічної подорожі на Мальдіви перетинав державний кордон під власним ім'ям, а усі витрати сплачував з власного банківського рахунку в українському банку.

Нагадаємо, У січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України начебто перетинав кордон під чужим ім`ям. В той же час, у ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.